Geschwindigkeitskontrolle auf der B428 in Höhe der Ortslage Hackenheim
Am Mittwoch, den 14.01.2026, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zur Mittagszeit Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 428 in Höhe der Ortslage Hackenheim durch.

Kontrolliert wurden Fahrzeuge aus Richtung Frei-Laubersheim kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach.

Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h konnten insgesamt 31 Fahrzeuge kontrolliert werden. Im Rahmen dessen wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 104 km/h.
Die verantwortliche Fahrzeugführerin erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Nicht angepasste Geschwindigkeit stellt weiterhin eine der Hauptunfallursachen dar. Die Polizei weist daher darauf hin, dass auch künftig entsprechende Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden.

