Gemeinsamer Kontrolltag der Polizeidirektion Bad Kreuznach in Bingen





Hierzu richteten Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Bingen, Kirn und Bad Kreuznach mit Unterstützung von Kräften der Verkehrsdirektion Mainz sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik zwei parallel betriebene stationäre Kontrollstellen im Binger Stadtgebiet (Büdesheim und Kempten) ein.



Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere das Erkennen von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnehmen. Trotz teilweise regnerischen Wetters wurden insgesamt 236 Fahrzeuge kontrolliert.



Im Rahmen der Kontrollen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet. Bei einem Fahrzeugführer ergab sich der Verdacht der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel in Form von THC. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen. Keiner der kontrollierten Verkehrsteilnehmer stand unter Alkoholeinfluss.



Zwei Fahrzeugführer nahmen am Straßenverkehr teil, obwohl ihnen die Fahrerlaubnis entzogen worden war beziehungsweise ihre ausländische Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit bereits verloren hatte.



Auffällig war zudem die Anzahl der festgestellten Gurtverstöße. Insgesamt wurden 13 Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt.



Bei fünf kontrollierten Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen erloschen.



Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt folgende Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet:



2x Fahren ohne Fahrerlaubnis



2x Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz



1x Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln



13x Sicherheitsgurt nicht angelegt



1x Kind nicht gesichert



4x Ladungssicherung



1x Überladung



5x Erlöschen der Betriebserlaubnis



3x Warndreieck nicht mitgeführt



12x Warnweste nicht mitgeführt



5x Verbandskasten nicht mitgeführt



2x Betreiben einer Blitzerwarner-App



2x Handynutzung am Steuer



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