Polizeiinspektion Bingen
Gemeinsamer Kontrolltag der Polizeidirektion Bad Kreuznach in Bingen
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Bingen am Rhein (ots) - Am Mittwoch, den 10.06.2026, wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein gemeinsamer Drogenkontrolltag der Polizeidirektion Bad Kreuznach durchgeführt.

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Hierzu richteten Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Bingen, Kirn und Bad Kreuznach mit Unterstützung von Kräften der Verkehrsdirektion Mainz sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik zwei parallel betriebene stationäre Kontrollstellen im Binger Stadtgebiet (Büdesheim und Kempten) ein.

Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere das Erkennen von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnehmen. Trotz teilweise regnerischen Wetters wurden insgesamt 236 Fahrzeuge kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrollen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet. Bei einem Fahrzeugführer ergab sich der Verdacht der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel in Form von THC. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen. Keiner der kontrollierten Verkehrsteilnehmer stand unter Alkoholeinfluss.

Zwei Fahrzeugführer nahmen am Straßenverkehr teil, obwohl ihnen die Fahrerlaubnis entzogen worden war beziehungsweise ihre ausländische Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit bereits verloren hatte.

Auffällig war zudem die Anzahl der festgestellten Gurtverstöße. Insgesamt wurden 13 Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt.

Bei fünf kontrollierten Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen erloschen.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt folgende Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet:

2x Fahren ohne Fahrerlaubnis

2x Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz

1x Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

13x Sicherheitsgurt nicht angelegt

1x Kind nicht gesichert

4x Ladungssicherung

1x Überladung

5x Erlöschen der Betriebserlaubnis

3x Warndreieck nicht mitgeführt

12x Warnweste nicht mitgeführt

5x Verbandskasten nicht mitgeführt

2x Betreiben einer Blitzerwarner-App

2x Handynutzung am Steuer

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


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