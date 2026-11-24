

Im Fokus der Kontrollen standen insbesondere die Verkehrssicherheit sowie die ordnungsgemäße Anmeldung von Beschäftigten zur Sozialversicherung.

Im Zeitraum von 5:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurden insgesamt 93 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrollen bestätigte sich in einem Fall das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus konnten diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden, u.a. Verstoß gegen die gesetzliche vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von Reifen sowie fehlende behördliche Genehmigungen für die Durchführung von Fahrdienstleistungen. Auf die Betroffenen kommen entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeiten zu. In mehreren Fällen wurden Mängel an den Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge festgestellt. Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden unter Festsetzung einer angemessenen Frist zur Beseitigung dieser Mängel aufgefordert.

Parallel dazu überprüfte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit rund 50 Betriebe im Hinblick auf die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Meldepflichten, wobei bereits erste Verdachtsfälle festgestellt werden konnten. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Bedeutung einer funktionierenden Fahrzeugbeleuchtung und einer den aktuellen Witterungsverhältnissen angepassten Bereifung hin. Insbesondere in der dunklen Jahreszeit und bei wechselnden Wetterbedingungen leisten funktionierende Fahrzeuglichter und eine ausreichende Reifenprofiltiefe einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit.



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