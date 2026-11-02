Kirn
Gemeinsame Präventionsstreife an Halloween - Polizei und Ordnungsamt ziehen positive Bilanz
Symbolbild
dpa

Am Halloween-Abend führten die Polizei Kirn und der kommunale Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Kirner Land eine gemeinsame Präventionsstreife mit dem Schwerpunkt Jugendschutz durch.

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Im Rahmen der gemeinsamen Maßnahme wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt sowie Gaststätten und verschiedene Halloween-Veranstaltungen aufgesucht. Darüber hinaus standen insbesondere Spielplätze und Schulgelände im Fokus der Einsatzkräfte.

Erfreulicherweise konnten im Verlauf des Abends keine Verstöße gegen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes festgestellt werden.

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden zudem sechs Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.

Insgesamt verlief die Halloween-Nacht im Zuständigkeitsbereich der Polizei Kirn ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Das Einsatzaufkommen blieb überschaubar.

Die Polizei Kirn und der kommunale Vollzugsdienst ziehen somit eine positive Bilanz der gemeinsamen Präventionsmaßnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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