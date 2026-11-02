Gemeinsame Präventionsstreife an Halloween - Polizei und Ordnungsamt ziehen positive Bilanz





Im Rahmen der gemeinsamen Maßnahme wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt sowie Gaststätten und verschiedene Halloween-Veranstaltungen aufgesucht. Darüber hinaus standen insbesondere Spielplätze und Schulgelände im Fokus der Einsatzkräfte.



Erfreulicherweise konnten im Verlauf des Abends keine Verstöße gegen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes festgestellt werden.



Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden zudem sechs Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.



Insgesamt verlief die Halloween-Nacht im Zuständigkeitsbereich der Polizei Kirn ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Das Einsatzaufkommen blieb überschaubar.



Die Polizei Kirn und der kommunale Vollzugsdienst ziehen somit eine positive Bilanz der gemeinsamen Präventionsmaßnahme.



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