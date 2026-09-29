Kirn, Bahnhof
Gemeinsame Messerkontrollen am Bahnhof in Kirn
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Kräfte der Polizeiinspektion Kirn, der Bundespolizei und des Kommunalen Vollzugsdienstes der VG Kirner Land führten am Dienstag, 29. September 2026, von 07:00 bis 08:00 Uhr erneut gemeinsame Kontrollen im Bereich des Bahnhofs und des Busbahnhofs Kirn durch.

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Insgesamt wurden 50 Personen kontrolliert.

Bei zwei Personen wurden jeweils ein Taschenmesser und bei vier weiteren Personen jeweils ein Cuttermesser festgestellt. Eine weitere Person führte fünf einzelne Messerklingen mit sich. Ein Rasiermesser, das im Zusammenhang mit einer Berufsausübung mitgeführt wurde, stellten die Einsatzkräfte ebenfalls fest.

Hintergrund der Kontrollen ist die rheinland-pfälzische Landesverordnung zum Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Personennahverkehr. Sie verbietet grundsätzlich das Führen von Messern in Bussen und Bahnen sowie in den erfassten Bahnhofseinrichtungen. Das gilt unabhängig von der Klingenlänge auch für Taschen- und Arbeitsmesser. Ausnahmen bestehen beispielsweise für bestimmte berufliche Tätigkeiten oder wenn ein Messer nicht zugriffsbereit transportiert wird. Bei einem Verstoß muss nach den zugrunde gelegten Bußgeldsätzen mit einem Bußgeld ab 250 Euro gerechnet werden.

Darüber hinaus wurden bei zwei Minderjährigen Vapes festgestellt.

Im Bereich des Busbahnhofs registrierten die Einsatzkräfte außerdem fünf Verstöße gegen das Verkehrszeichen 250 ("Verbot für Fahrzeuge aller Art").

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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