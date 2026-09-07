Gemeinsame Kontrolle von Polizei und Kommunalem Vollzugsdienst am Chausseegarten





Anlass für die gemeinsame Kontrollmaßnahme waren wiederkehrende Beschwerden über die dortige Situation. Nach Schilderungen soll es insbesondere in den Abend- und Nachtstunden immer wieder zu sogenannten "Autoposer"-Treffen, Driftversuchen und damit verbundenen Beinaheunfällen gekommen sein. Zudem werde regelmäßig eine größere Menge Müll zurückgelassen. Der betreffende Bereich ist als Parkfläche für Lkw vorgesehen. Die zunehmenden Beschwerden über die anderweitige Nutzung der Fläche, das Fahrverhalten einzelner Fahrzeugführer sowie die hinterlassenen Verunreinigungen nahmen Polizei und Kommunaler Vollzugsdienst nun zum Anlass, gemeinsam vor Ort tätig zu werden.



Die vor Ort befindlichen Personen, vorrangig die Fahrzeugführer, wurden durch die Einsatzkräfte kontrolliert und gezielt angesprochen. Neben den eigentlichen Kontrollen stand insbesondere das persönliche Gespräch im Vordergrund. Die angesprochenen Personen zeigten sich durchweg einsichtig.



Erfreulicherweise blieb es nicht nur bei Worten: Einige der Anwesenden sammelten sogar den von anderen Personen zurückgelassenen Müll ein und entsorgten diesen ordnungsgemäß.

Durch den Kommunalen Vollzugsdienst wurden im Verlauf der Maßnahme insgesamt zwölf Ordnungswidrigkeitenverfahren im Zusammenhang mit dem ruhenden Verkehr eingeleitet.



Die gemeinsame Kontrollaktion verlief ruhig und störungsfrei. Polizei und Kommunaler Vollzugsdienst werden die Situation am Chausseegarten weiterhin im Blick behalten und bei Bedarf weitere gemeinsame Kontrollen durchführen.



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