Geklärte Verkehrsunfallflucht in Bad Sobernheim

Laut Zeugenaussagen touchierte hierbei ein PKW beim Einparken ein anderes, geparktes Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin entfernte sich nach Erledigung der Einkäufe unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern. Aufmerksame Zeugen konnten zuvor jedoch das Kennzeichen ablesen und sogar ein Foto vom flüchtigen Fahrzeug fertigen.

An der Halteranschrift des verursachenden Fahrzeuges konnte durch die Streife schließlich die 87-jährige Fahrerin angetroffen werden. Wenngleich sie angab, nichts von dem Zusammenstoß gemerkt zu haben, wird ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit eingeleitet.



