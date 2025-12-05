Gefährliches Kraftfahrzeugrennen auf der B41

Die Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße aus Richtung Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Bad Kreuznach und fielen dabei durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit sowie waghalsige Überholmanöver auf. Hierbei überholten sie sowohl sich gegenseitig als auch andere Verkehrsteilnehmer und nötigten diese durch ihr Verhalten, wodurch mehrere Personen gefährdet wurden.



Aufmerksame Zeugen informierten umgehend die Polizei Kirn. Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Polizei Bad Kreuznach gelang es, die beiden Fahrzeuge im weiteren Verlauf der B41 zu stoppen und die Fahrer zu kontrollieren.



Nach Zeugenaussagen kam es insbesondere auf der Strecke zwischen Kirn und Bad Sobernheim zu mehreren gefährlichen Situationen durch die Fahrweisen der beiden PKW.



Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die durch die beiden Fahrzeuge bedrängt oder gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





