Bingen
Gefährliche Körperverletzung am Rochusberg - Täter nach Angriff flüchtig
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Montagabend gegen 21:00 Uhr im Bereich der Mainzer Straße zunächst zu gegenseitigen Überholmanövern zwischen dem Geschädigten und den späteren Tätern.

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In der Folge fuhren die Beteiligten mit ihren Pkw in Richtung Rochusberg und stiegen dort aus.
Die beiden Täter griffen den Geschädigten anschließend mit einer
Metallstange und einem Messer an. Danach flüchteten sie mit ihrem
Fahrzeug.
Der Geschädigte wurde durch den Angriff verletzt und in ein
Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr besteht nicht.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich
bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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