Gedenkstele auf der Nahebrücke beschmiert - Zeugenaufruf

Bad Kreuznach, Mannheimer Straße (ots) - In der Nacht vom Mittwoch, 10.06.2026 auf Donnerstag, 11.06.2026 wurde in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 07.20 Uhr durch einen oder mehrere unbekannte Täter die zur Erinnerung an die während der Zeit des Nationalsozialismus deportierten und ermordeten jüdischen Einwohner der Stadt Bad Kreuznach die auf der Nahebrücke aufgestellte Gedenkstele auf allen Seiten mit Farbe beschmiert.