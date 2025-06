Gebäudebrand

06.2025 bis 09.06.2025) waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brand in die Dhauner Straße ausgerückt, nachdem ein Anwohner über Notruf gegen 02:25 Uhr ein Feuer am Gebäudekomplex des ehemaligen Möbelhauses mitteilte.



Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung schlugen bereits Flammen und Rauch aus dem Dachstuhl des Gebäudes.

Der Feuerwehren aus der gesamten Verbandsgemeinde Kirner Land, die mit 90 Einsatzkräften tätig wurden, gelang es eine weitere Brandausbreitung zu verhindern und den Brand zu löschen. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, hatten sich bereits bei Brandausbruch aus dem Gebäude retten können. Vorsorglich wurde das Ehepaar in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



Die umfangreichen Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauern weiter an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen (Stand: 04:45 Uhr). Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache können erst danach aufgenommen werden.

Daher bittet die Polizei Kirn darum, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.



Der entstandene Sachschaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro beziffert.



