Bingen
Fußgängerin übersehen
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Montag, den 02.11.2026 kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in deren Folge eine 20-jährige Fußgängerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde.

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Ein 56-jähriger Nutzer eines PKW befuhr zuvor die Schloßstraße in Bingen am Rhein und bog hier nach links in die Gutenbergstraße ein. Beim Abbiegevorgang übersah der Unfallverursacher die dort die Straße querende Fußgängerin, welche zu Fall kam und unglücklicherweise noch vom Hinterrad des PKW überrollt wurde. Die Fußgängerin kam zunächst mit Verdacht auf eine Beckenfraktur in die Uniklinik Mainz. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand haben erste Untersuchungen Frakturen in Oberschenkel und Schulter ergeben. Am Unfallfahrzeug konnten während der Unfallaufnahme keine Schäden festgestellt werden.
Gegen den Fahrer des Unfallfahrzeugs wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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