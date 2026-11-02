Fußgängerin übersehen



Ein 56-jähriger Nutzer eines PKW befuhr zuvor die Schloßstraße in Bingen am Rhein und bog hier nach links in die Gutenbergstraße ein. Beim Abbiegevorgang übersah der Unfallverursacher die dort die Straße querende Fußgängerin, welche zu Fall kam und unglücklicherweise noch vom Hinterrad des PKW überrollt wurde. Die Fußgängerin kam zunächst mit Verdacht auf eine Beckenfraktur in die Uniklinik Mainz. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand haben erste Untersuchungen Frakturen in Oberschenkel und Schulter ergeben. Am Unfallfahrzeug konnten während der Unfallaufnahme keine Schäden festgestellt werden.

Gegen den Fahrer des Unfallfahrzeugs wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.



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