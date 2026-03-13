Kirn
Fußgängerin auf Supermarktparkplatz angefahren

Symbolbild

dpa

Am 13.03.2026 kam es gegen 16:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Kallenfelser Straße in Kirn zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine Fußgängerin wurde durch einen auf dem Parkplatz fahrenden PKW angefahren und verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Die Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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