Bingen
Fund einer unscharfen Fliegerbombe am Naheufer in Bingen am Rhein
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Dienstag, den 29.09.2026 meldet ein Passant gegen 14:00 Uhr einen möglichen Fund einer Fliegerbombe im Bereich des Naheufers in Bingen.


Durch die Polizeibeamten konnte dies vor Ort bestätigt werden. Der Nahbereich wurde aus Sicherheitsgründen durch die Beamten kurzzeitig abgesperrt. Durch den hinzugerufenen Kampfmittelräumdienst konnte der Gegenstand als eine etwa 50 kg schwere Fliegerbombe identifiziert werden. Da der Zünder nicht mehr vorhanden war, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Bombe wurde durch den Kampfmittelräumdienst abtransportiert

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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