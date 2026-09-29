Fund einer unscharfen Fliegerbombe am Naheufer in Bingen am Rhein



Durch die Polizeibeamten konnte dies vor Ort bestätigt werden. Der Nahbereich wurde aus Sicherheitsgründen durch die Beamten kurzzeitig abgesperrt. Durch den hinzugerufenen Kampfmittelräumdienst konnte der Gegenstand als eine etwa 50 kg schwere Fliegerbombe identifiziert werden. Da der Zünder nicht mehr vorhanden war, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Bombe wurde durch den Kampfmittelräumdienst abtransportiert



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