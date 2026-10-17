Führerschein gerade erst in der Tasche - und schon wieder in Gefahr

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss unterwegs war. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Kokain. Dem Fahrer wurde daher die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ob der Fahranfänger seinen frisch vor wenigen Monaten erworbenen Führerschein behalten darf, hängt nun vom Ergebnis der Blutprobe ab. Der Start ins Autofahrerleben dürfte jedenfalls anders geplant gewesen sein.



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