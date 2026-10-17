Martinstein
Führerschein gerade erst in der Tasche - und schon wieder in Gefahr
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 17.10.2026 kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Kirn gegen 00:50 Uhr auf der B41 in Martinstein einen 19-jährigen Fahranfänger mit seinem PKW.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss unterwegs war. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Kokain. Dem Fahrer wurde daher die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ob der Fahranfänger seinen frisch vor wenigen Monaten erworbenen Führerschein behalten darf, hängt nun vom Ergebnis der Blutprobe ab. Der Start ins Autofahrerleben dürfte jedenfalls anders geplant gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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