Kirn
Frontalzusammenstoß zweier PKW mit schwerverletztem Fahrer / B41 bei Bad Sobernheim
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 06.08.2026 um 13:22 Uhr kam es auf der B41 bei Bad Sobernheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Lesezeit 1 Minute

Ein 68-jähriger Fahrer kam aufgrund bislang ungeklärter Ursache mit seinem Toyota Kleinwagen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden VW Kombi einer 46-jährigen Fahrerin. Beide Insassen befanden sich alleine in ihren Fahrzeugen, wurden durch den Zusammenprall verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 68-jährige Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 40.000EUR. Die B41 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren