Frontalzusammenstoß auf der L 379 - Zwei Autofahrer schwer verletzt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer die L 379 aus Richtung Bad Münster am Stein-Ebernburg kommend in Fahrtrichtung Feilbingert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines ebenfalls 61-jährigen Fahrzeugführers. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer, die jeweils allein in ihren Fahrzeugen unterwegs waren, schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde ein Sachverständiger mit der Beweismittelaufnahme beauftragt. Zudem wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Die L 379 musste für die Dauer der etwa fünfstündigen Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr kam es dadurch zu zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur bislang ungeklärten Unfallursache dauern an.



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