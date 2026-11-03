Bad Sobernheim
Friedliche Demonstration der IG Metall in Bad Sobernheim
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Rund 150 Personen haben am heutigen Dienstag, den 03.11.2026 im Rahmen einer von der IG Metall angemeldeten Demonstration für die Tarifbewegung mehrerer regionaler Unternehmen demonstriert.

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Die Veranstaltung begann gegen 12:20 Uhr auf dem Betriebsgelände einer Firma in Bockenau. Von dort aus setzte sich ein Autokorso mit rund 30 beteiligten Fahrzeugen in Richtung Bad Sobernheim in Bewegung. Ziel war der Johannisplatz, wo sich die Teilnehmenden sammelten und anschließend mit Fahnen, Bannern und Trillerpfeifen zu Fuß zum Marktplatz zogen. Dort fand schließlich eine etwa einstündige Kundgebung statt.
Die Veranstaltung verlief komplett friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Verkehrsbeeinträchtigungen blieben durch kurzzeitige Straßensperrungen auf ein Minimum beschränkt. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Kirn und Bad Kreuznach waren auch das Ordnungsamt der VG Nahe-Glan sowie die Versammlungsbehörde der KV Bad Kreuznach vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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