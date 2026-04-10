Ein grüner Sattelzug (LKW mit Anhänger), beladen mit Baumaterialien, beschädigte bei der Durchfahrt eine Straßenlaterne und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Fahrzeug an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.
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Flüchtiger grüner Sattelzug
Ein grüner Sattelzug (LKW mit Anhänger), beladen mit Baumaterialien, beschädigte bei der Durchfahrt eine Straßenlaterne und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Fahrzeug an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.