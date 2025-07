Flächenbrand oberhalb Halmen in Kirn

Hier stand eine trockene Grasfläche von ca. 10 x 10 Meter in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Kirn konnte das Feuer schnell eingedämmt und gelöscht werden. Im Rahmen der andauernden Löscharbeiten wurde an die Einsatzkräfte herangetragen, dass eine vom Sportplatz Halmen aus abgefeuerte Sylvesterrakete brandursächlich sein soll. Hinweise hierzu konnte die Polizei allerdings nicht gewinnen. Vielmehr wird von einer sorglos weggeworfenen Zigarette als Brandursache ausgegangen.



Die Polizei weißt daher eindringlich auf die erhöhte Brandgefahr in den Sommermonaten hin!



