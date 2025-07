Feststellungen bei Verkehrsüberwachung im Spätdienst

Bei einer Laserkontrolle auf der L232 bei Meddersheim wurden 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die betreffenden Fahrzeugführerinnen und -führer müssen nun mit Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren rechnen.

Darüber hinaus wurden zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. In allen drei Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Bei der Kontrolle eines LKW wurde zudem eine Überladung von 16 Prozent festgestellt. Gegen das verantwortliche Transportunternehmen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dabei wird auch geprüft, ob eine Einziehung des durch die Fahrt erlangten wirtschaftlichen Vorteils in Betracht kommt.

Die Polizeiinspektion Kirn führt regelmäßig Verkehrskontrollen durch - mit dem Ziel, Verkehrsverstöße konsequent zu verfolgen und damit die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu stärken.



