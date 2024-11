Fazit der Bad Kreuznacher Polizei zum Jahrmarkt 2024

Das gute Wetter lockte täglich zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das traditionsreiche Volksfest, welches über die letzten Tage eine hohe Besucherfrequenz verzeichnete. Trotz des starken Andrangs verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht insgesamt friedlich und ohne größere Zwischenfälle.

Durch die verstärkte Präsenz von Einsatzkräften sowie gezielte Kontrollmaßnahmen konnte die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher gewährleistet werden.

Ein wesentlicher Faktor für den reibungslosen Ablauf des Jahrmarkts war die enge und effektive Zusammenarbeit aller beteiligten Einsatzkräfte. Insbesondere die gute Kommunikation hat maßgeblich dazu beigetragen, dass in Notfällen schnell reagiert werden konnte. So konnten beispielsweise mehrere kurzzeitig als vermisst gemeldete Kinder schnell wieder an die Erziehungsberechtigten überstellt werden.

Der städtische Bauhof unterstützte die Maßnahmen im Voraus durch präzise Durchführung von Sperrungen und anderen infrastrukturellen Aufgaben, was einen geordneten Ablauf des Jahrmarkts sicherstellte.

Auch die Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten und der Feuerwehr verlief vorbildlich. In mehreren Fällen konnte durch das Eingreifen der Rettungskräfte eine medizinische Versorgung direkt vor Ort sichergestellt werden. Dank des bewährt koordinierten Einsatzes der Feuerwehr, konnte auch bei technischen Problemen sofort unterstützt werden, sodass es zu keinen größeren Zwischenfällen kam.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach zieht nach dem diesjährigen Kreuznacher Jahrmarkt ein positives Resümee. Im Verlauf des Jahrmarkts wurden insgesamt 20 Strafanzeigen aufgenommen. Der überwiegende Teil dieser Anzeigen betraf Körperverletzungsdelikte (10), die in den meisten Fällen auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen waren.

Hervorzuheben wäre hier ein Fall einer Körperverletzung. In der Nacht zum Samstag kam zu einer Auseinandersetzung im „Kölschzelt“. Hierbei hat eine 30 – Jährige ein Glas in die Menge geworfen, wodurch ein 33 – Jähriger am Kopf getroffen wurde. Er zog sich hierbei einen Cut am Hinterkopf zu und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Frau gab an, dass sie das Glas aus Wut auf den Boden werfen wollte und nicht die Absicht hatte jemanden zu verletzen.

Neben den Körperverletzungen wurde noch

- ein Raubdelikt

- zwei Diebstahlsdelikte

- eine Sachbeschädigung

- eine Bedrohung

- vier Beleidigungen

- ein Widerstand zum Nachteils des kommunalen Vollzugs

aufgenommen.

Zudem wurden am Freitagabend in Zusammenarbeit mit dem städtischen Jugendamt zusätzlich Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden in insgesamt 27 Fällen alkoholische Getränke und Zigaretten vernichtet.

Des Weiteren wurden elf Platzverweise erteilt, ein Haftbefehl vollstreckt und in einem Fall Kinder zur Inobhutnahme an das städtische Jugendamt überstellt. Personen wurden nicht vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27 Strafanzeigen erfasst wurden, ist die Anzahl der erfassten Strafanzeigen ein leichter Rückgang. Die Polizei bewertet diesen Rückgang als Erfolg, der unter anderem auf die Fortführung der verstärkten Präsenz und die präventiven Maßnahmen vor Ort, wie der Einsatz von Kameratechnik, zurückzuführen ist.

Die bewährte Zusammenarbeit der beteiligten Stellen wird auch für die weiteren Veranstaltungen fortgesetzt, um die Sicherheit der Bevölkerung auch in Zukunft zu gewährleisten.



