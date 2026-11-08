Bad Kreuznach
Falschfahrer auf der B41

Symbolbild

dpa

Am Sonntag, den 08.11.2026 gegen 18.07 Uhr gingen über den polizeilichen Notruf zahlreiche Meldungen über einen Falschfahrer auf der B41 ein.

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Dieser soll verkehrswidrig entgegengesetzt der Fahrtrichtung die zweispurige Fahrbahn von Bretzenheim aus kommend in Fahrtrichtung Waldböckelheim befahren haben. Hierbei handelte es sich um einen Kleinwagen, welcher zusätzlich die Warnblinklichter eingeschaltet hatte.
Der Bereich wurde mit mehreren Streifenwagen abgesucht. Der PKW konnte nicht mehr festgestellt werden.
Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Falschfahrer und dessen PKW machen? Sollte zudem ein Verkehrsteilnehmer hier gefährdet worden sein, so wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-88110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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