Falschfahrer auf der B41

Dieser soll verkehrswidrig entgegengesetzt der Fahrtrichtung die zweispurige Fahrbahn von Bretzenheim aus kommend in Fahrtrichtung Waldböckelheim befahren haben. Hierbei handelte es sich um einen Kleinwagen, welcher zusätzlich die Warnblinklichter eingeschaltet hatte.

Der Bereich wurde mit mehreren Streifenwagen abgesucht. Der PKW konnte nicht mehr festgestellt werden.

Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Falschfahrer und dessen PKW machen? Sollte zudem ein Verkehrsteilnehmer hier gefährdet worden sein, so wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-88110.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

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