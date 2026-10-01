Falschfahrer auf der B41 – Polizei sperrt Bundesstraße vorsorglich





Nach den eingegangenen Meldungen befand sich ein Fahrzeug auf der B41 im Bereich Weinsheim entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Bad Kreuznach. Die Angaben zum Fahrzeug selbst unterschieden sich jedoch hinsichtlich Fabrikat und Farbe.

Aufgrund der erheblichen Gefahr, die von einem Falschfahrer ausgehen kann, wurden umgehend mehrere Polizeistreifen in den betroffenen Streckenabschnitt entsandt. Gleichzeitig wurde die B41 im Bereich der Anschlussstelle Gensingen vorsorglich für den Verkehr gesperrt, um insbesondere eine mögliche Begegnung mit entgegenkommenden Fahrzeugen zu verhindern.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das gemeldete Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall und zu keiner bekannt gewordenen konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.



Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die den Falschfahrer beobachtet haben und gesicherte sowie konkrete Angaben zum Kennzeichen des Fahrzeugs machen können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden. Auch Hinweise zum Fahrzeug selbst oder zur fahrenden Person, die zur Identifizierung beitragen können, werden entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



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E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

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