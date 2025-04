Falschfahrer auf B41

Der Falschfahrer ist in Fahrtrichtung BAB 61 unterwegs.

Das Fahrzeug wird sowohl von direkt entgegenkommenden, also in Fahrtrichtung Idar-Oberstein fahrenden, als auch von parallelfahrenden Fahrzeugführer wahrgenommen. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem falschfahrenden Fahrzeug um einen dunklen PKW, ähnlich SUV, gehandelt haben könnte.

Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer konkret gefährdeten Fahrzeugführerin ausgegangen.



Zeugen und eventuell weitere gefährdete Fahrzeugführer werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell