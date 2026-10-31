Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zwecks beweissichernder Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss in Waldalgesheim
Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zwecks beweissichernder Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.