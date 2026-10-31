Bingen
Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss in Waldalgesheim
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag, dem 31.10.2026, gegen 17:40 Uhr in der Schulstraße in Waldalgesheim ein Fahrzeug kontrolliert.

Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zwecks beweissichernder Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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