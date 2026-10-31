Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss in Waldalgesheim

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag, dem 31.10.2026, gegen 17:40 Uhr in der Schulstraße in Waldalgesheim ein Fahrzeug kontrolliert.

Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zwecks beweissichernder Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



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