Fahrzeugbrand Autohof Waldlaubersheim

Am 22.07.2025 gegen 07:15 Uhr wird über die Rettungsleitstelle ein Fahrzeugbrand auf dem Tankstellengelände des Autohofs Waldlaubersheim gemeldet.

Bei Eintreffen der Polizei steht das Fahrzeug bereits in Vollbrand und der Brand greift auf die daneben befindliche Tanksäule über. Durch die Feuerwehr kann das Brandgeschehen infolge zügig gelöscht werden. Sowohl das Fahrzeug als auch die Tanksäule werden durch den Brand vollständig zerstört. Als Brandursache wird nach Angaben der Fahrzeugführerin und nach Sichtung von Videoaufnahmen der Tankstelle ein technischer Defekt am Fahrzeug angenommen.



