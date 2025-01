Fahrzeug mit illegal verbautem Blaulicht

Bingen am Rhein (ots) - Am Montagnachmittag, dem 15. Januar 2025, gegen 14:50 Uhr, wurde der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer ein PKW gemeldet, der die Bundesautobahn 60 aus Richtung Mainz kommend, in Fahrtrichtung Bingen am Rhein befährt.

Das Fahrzeug sei mit einem im Kühlergrill verbauten Blaulicht ausgestattet, das den Eindruck eines Einsatzfahrzeugs erweckt.



Die Beamten der Binger Polizei konnten den PKW auf Höhe der Anschlussstelle Bingen-Ost sichten und schließlich auf den Autohof Nahetal anhalten. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das im Kühlergrill verbaute blau-rote Blinklicht weiterhin durchgehend in Betrieb war.



Die 30-jährige Fahrerin gab auf Nachfrage an, von dem verbauten Blaulicht nichts gewusst zu haben und erklärte, das Fahrzeug gehöre ihrem Lebensgefährten. Bei der weiteren Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die vorderen Seitenscheiben des Fahrzeugs unzulässigerweise dunkel foliert waren, was ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit darstellt.



Aufgrund der illegalen Veränderungen ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen. Die Fahrerin und auch der Halter werden sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten und den PKW einer amtlichen Prüfstelle nach Rückbau der Veränderungen vorführen müssen.



