Fahruntüchtiger PKW-Fahrer ohne Reifen und Heckstoßstange unterwegs

Bingen am Rhein (ots) - Am Morgen des 16.05.2025 gegen 06:25 Uhr wurde hiesiger Dienststelle durch zahlreiche aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet.

Dieses soll zunächst die B9 aus Oberwesel kommend in Richtung Bingen befahren haben. Der weiße Toyota mit niederländischem Kennzeichen ist bereits in Oberwesel mit überhöhter Geschwindigkeit und wilden Fahrmanövern gemeldet worden. Trotz mehrerer Streifen im Einsatz kann das Fahrzeug nicht festgestellt werden. Im Verlauf der Maßnahmen gehen immer wieder Meldungen über das verdächtige Fahrzeug ein. Dieses hat, vermutlich durch einen Unfall, sowohl die Heckstoßstange als auch einen Vorderreifen verloren. Eine Absuche der gesamten B9 sowie der Binger Stadtgebiete führt nicht zum Auffinden des Fahrzeugs sowie des Fahrzeugführers. Ein geschädigter Verkehrsteilnehmer kann auf der B9 ermittelt werden. Dieser schildert, dass ihm ein Fahrzeug aus Bingen kommend in Fahrtrichtung Ingelheim entgegenkam und hierbei den Reifen verloren hat. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver konnte der Geschädigte einen Zusammenstoß mit dem Reifen nicht verhindern. Der Unfallverursachende PKW, ein weißer Toyota mit niederländischem Kennzeichen entfernte sich von der Unfallstelle.

Gegen 09:15 Uhr kann durch Anwohner des Ortsteils Kempten eine verdächtige Person festgestellt werden, die verdächtig umherirrt und auf Ansprache nicht reagiert. Die Streife kann die Person antreffen und als Fahrer des verdächtigen Toyotas identifizieren. Kurze Zeit später kann auch der verunfallte PKW von ihm festgestellt werden. Der Fahrer stand zum Zeitpunkt der Ereignisse unter Einfluss von Alkohol und vermutlich auch von Betäubungsmitteln. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell