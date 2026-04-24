Bingen
Fahrt unter Cannabiseinfluss
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 24.04.2026 gegen 20:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Rheinstraße einen 27-jährigen Fahrer eines Kompaktwagens.

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Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich eindeutige Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Der Fahrer wies dies zunächst von sich und schob die Auffälligkeiten auf eine Allergie. Ein durchgeführter Drogenschnelltest widerlegte den Vorwand und bestätigte die Verdachtsmomente der Beamten. Der Test lieferte den Nachweis für einen Cannabiskonsum. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, welches ein Bußgeld von 500EUR und einen Monat Fahrverbot nach sich ziehen könnte, verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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