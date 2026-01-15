Fahrt unter Cannabiseinfluss

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 30-jährigen Fahrer Hinweise auf einen Drogenkonsum gewonnen werden. Der Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe "THC", was den Konsum eines Cannabisprodukts belegt. Der Fahrer gab auf Vorhalt hin den Konsum von Cannabiscookies zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Die Polizei Bingen weist in diesem Zusammenhang auf die zwar vorhandene Legalisierung von Cannabis hin, diese muss jedoch auch in ihrer Wirksamkeit getrennt von der Teilnahme am Straßenverkehr erfolgen.



