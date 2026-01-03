Fahrt unter Cannabiseinfluss

Hierbei ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen engerfristigen Drogenkonsum. Der Fahrer räumte hiermit konfrontiert ein, über die Jahreswende hinweg mehrere Joints geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte sowohl Verdacht als auch Angaben des Fahrers, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der weiteren Fahrt sichergestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem 32-jährigen um einen Ersttäter, weshalb er nun mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie einem Monat Fahrverbot rechnen muss.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell