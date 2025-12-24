Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bei dem im Landkreis Alzey-Worms wohnhaften Fahrer ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittekonsum, was dieser jedoch vehement abstritt. Der Drogenschnelltest bestätigte dann jedoch die Verdachtsmomente und reagierte positiv auf THC (Cannabis). Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrt selbst konnte durch die nüchterne Beifahrerin fortgesetzt werden. Bei Bestätigung durch die Rechtsmedizin und Überschreitung des Grenzwerts erwartet den Fahrer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.



