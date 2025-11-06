Fahrt unter Cannabiseinfluss

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 60-jährigen Fahrer eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was der vor Ort durchgeführte Test auch bestätigte und den Nachweis des Konsums von Marihuana lieferte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Bei Bestätigung des Verdachts durch die Blutanalyse muss der Fahrer mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. Zudem wird sich die Führerscheinstelle mit der generellen Eignung des Fahrers zur Teilnahme am Straßenverkehr auseinandersetzen.



