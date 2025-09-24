Fahrt unter Cannabiseinfluss



Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnten neben einer fälligen Hauptuntersuchung, bei dem Fahrer auch Auffälligkeiten festgestellt werden, die den Verdacht eines zurückliegenden Betäubungsmittelkonsums ergaben.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Cannabisprodukte.

Dem Fahrer wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und diesem die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Verhalten verantworten.



