Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bingen - Zotzenheim (ots) - Am 08.09.25 gegen 20:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen auf der L400 bei Zotzenheim einen 40-jährigen Fahrer eines Transporters.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.



