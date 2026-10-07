Bingen
Fahrt unter Amfetamineinfluss
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde eine Streife der Polizei in Bingen gegen 16:30 Uhr auf einen den Parkplatz in der Schultheiß-Kollei-Straße befahrenden E-Scooter aufmerksam.

Lesezeit 1 Minute

In der nachfolgenden Verkehrskontrolle ergaben sich Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum bei dem 44-jährigen Fahrer des E-Scooters. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte auf die Stoffgruppe der Amfetamine. Dem Fahrer - welcher erst im August wegen eines gleichgelagerten Delikts auffällig wurde - wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der Wiederholungstat muss dieser nun mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1000EUR rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren