Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten das Fahrzeug schließlich auf einem Acker in der Nähe eines Waldgebietes fahrend feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem polnischen Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch fest. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die durch eine Ärztin auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



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