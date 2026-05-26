Fahrt mit dem E-Scooter endet mit einer Blutprobe

Im Verlauf der Kontrolle ergeben sich Hinweise auf einen kurzzeitig zurückliegenden Konsum von Cannabis. Dies kann durch einen freiwillig durchgeführten Drogenschnelltest vor Ort bestätigt werden. Im weiteren Verlauf wird durch die eingesetzten Beamten zu Beweiszwecken eine Blutprobe angeordnet und durch einen approbierten Arzt entnommen. Der Fahrzeugführer muss nun bei Bestätigung des Vortests mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.
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Im Verlauf der Kontrolle ergeben sich Hinweise auf einen kurzzeitig zurückliegenden Konsum von Cannabis. Dies kann durch einen freiwillig durchgeführten Drogenschnelltest vor Ort bestätigt werden. Im weiteren Verlauf wird durch die eingesetzten Beamten zu Beweiszwecken eine Blutprobe angeordnet und durch einen approbierten Arzt entnommen. Der Fahrzeugführer muss nun bei Bestätigung des Vortests mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.