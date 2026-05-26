Fahrt mit dem E-Scooter endet mit einer Blutprobe

Am 26.05.2026 gegen 12:15 Uhr kann durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Bingen im Kreuzungsbereich Schloßbergstraße/Schmittstraße in Bingen ein 26-jähriger Führer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Im Verlauf der Kontrolle ergeben sich Hinweise auf einen kurzzeitig zurückliegenden Konsum von Cannabis. Dies kann durch einen freiwillig durchgeführten Drogenschnelltest vor Ort bestätigt werden. Im weiteren Verlauf wird durch die eingesetzten Beamten zu Beweiszwecken eine Blutprobe angeordnet und durch einen approbierten Arzt entnommen. Der Fahrzeugführer muss nun bei Bestätigung des Vortests mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell