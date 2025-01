Fahrradfahrer stürzt auf der K80

Am 14.01.2025 kam es auf der K80 in der Gemarkung Traisen zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer.



Der 49-jährige Fahrer eines E-Bikes befuhr die K80 in abschüssiger Fahrtrichtung in Richtung Traisen, als er aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor einer leichten Linkskurve alleinbeteiligt zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich auf der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Tel. 0671 8811-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell