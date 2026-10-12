Bad Kreuznach
Fahrradfahrer mit 3,19 Promille unterwegs
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 11.10.2026 gegen 22:29 Uhr fiel ein 22-jähriger Fahrradfahrer in der Winzenheimer Straße durch seine unsichere Fahrweise auf.

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Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Mann, der in Fahrtrichtung Winzenheim in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war.

Der Fahrradfahrer war augenscheinlich nicht mehr in der Lage, sein Fahrrad sicher zu führen und stürzte während der Fahrt mehrfach. Zudem wies er erhebliche Koordinationsprobleme auf. Auf Höhe der Bretzenheimer Straße konnte der Mann schließlich von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,19 Promille.

Daraufhin ordneten die eingesetzten Beamten die Entnahme einer Blutprobe an.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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