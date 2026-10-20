Fahrradfahrer mit 2,34 Promille unterwegs

Am Dienstag, den 20.10.2026, kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach gegen 01:10 Uhr einen 26-jährigen Fahrradfahrer in der Hochstraße in Bad Kreuznach.

Zuvor war dieser den Beamten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



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