Zuvor war dieser den Beamten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.
Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.
Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
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Fahrradfahrer mit 2,34 Promille unterwegs
Zuvor war dieser den Beamten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.