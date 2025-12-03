Fahrrad-AG an der Elisabethenschule Sprendlingen ermöglicht erfolgreichen Fahrradführerschein



Insgesamt acht Kinder nahmen im vergangenen Jahr an der Fahrrad-AG teil, in der regelmäßig und mit viel Engagement das sichere Fahrradfahren geübt wurde. Unterstützt wurde die Schule dabei durch die Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach, deren Polizeiteam das Projekt das gesamte Jahr über fachkundig begleitete.

Ende November war es schließlich so weit: Sechs Kinder stellten sich der theoretischen und praktischen Prüfung - und alle sechs bestanden erfolgreich.

Das Projekt erfreute sich großer Begeisterung bei allen Beteiligten und führte zu einem beeindruckenden Ergebnis. Daher wird die Fahrrad-AG fortgeführt. Die nächste Runde startet bereits im Februar - erneut in enger Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften der Elisabethenschule und der Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach.



