Bingen
Fahrerin eines E-Scooters und Drogeneinfluss unterwegs
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Abend des 20.07.2026 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 22:33 Uhr eine 26-jährige Fahrerin eines E-Scooters im Bereich des Hauptbahnhofs in Bingen.

Lesezeit 1 Minute

Der E-Scooter fiel den Beamten ins Auge, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte die Fahrerin zwar den gültigen Versicherungsschutz nachweisen, jedoch konnte erheblicher Cannabisgeruch bei ihr wahrgenommen werden. Diesbezüglich bestätigte die 26-jährige, dass sie Dauerkonsumentin von Cannabis sei und auch am heutigen Tag bereits Marihuana konsumierte habe. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Angabe der Frau, dieser reagierte ebenfalls positiv auf die vorgenannte Stoffgruppe. Der Frau wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen die 26-jährige wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren