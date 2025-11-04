Dabei konnte während der allgemeinen Verkehrskontrolle bei dem Fahrer deutliche körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten, festgestellt werden.
Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte dann den Verdacht.
Dem 23-jährigen Fahrzeugführer wurde dann eine Blutprobe entnommen.
Gegen den Fahrer wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogen eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell
Fahrer unter Drogeneinfluss - Fahrer nach positivem Drogentest gestoppt