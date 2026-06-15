Fahren ohne Versicherungsschutz - dafür unter Cannabiseinfluss





Der Fahrer hatte zuvor versucht, während der Fahrt das an seinem Elektrokleinstfahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen mit dem Fuß zu verdecken. Kurz darauf stellte sich auch der Grund hierfür heraus: Der Versicherungsschutz war nicht mehr gültig und bereits seit März dieses Jahres abgelaufen.



Darüber hinaus ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht und reagierte positiv auf THC.



Aufgrund der Gesamtumstände wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme angeordnet.



Der 22-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Cannabiseinfluss verantworten müssen.



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