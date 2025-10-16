Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Bad Sobernheim/ Pferdsfeld (ots) - Am 15.10.2025 führte eine Streifenbesatzung gegen 21:00 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der K20 im Bereich Pferdsfeld durch.

Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 55-jährige Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" eingeleitet.



