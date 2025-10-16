Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 55-jährige Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell
Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis
Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 55-jährige Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" eingeleitet.