Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkohol und Drogeneinfluss

Bingen am Rhein (ots) - Am Abend des 12.02.2025 wurde eine Streife der Polizei Bingen gegen 22:35 Uhr in der Keppsmühlstraße in Bingen am Rhein auf einen vorausfahrenden PKW aufmerksam, da dieser an der Einmündung zur Saarlandstraße ein Stoppschild missachtete.