Fahranfängerin verursacht Verkehrsunfall

Auf Höhe eines ansässigen Autohaus meinte die Fahrerin ein Tier zu erkennen. Sie wich nach rechts aus und kollidierte mit drei Fahrzeugen, die auf dem Gelände des Autohaus standen.

Im Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin und die 19-jährige Beifahrerin leichtverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000,-EUR beziffert.



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