Bad Kreuznach
Fahranfängerin verursacht Verkehrsunfall
Symbolbild
dpa

Am Sonntag, 20.09.2026, gegen 21.48 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin den Schwabenheimer Weg stadteinwärts.

Auf Höhe eines ansässigen Autohaus meinte die Fahrerin ein Tier zu erkennen. Sie wich nach rechts aus und kollidierte mit drei Fahrzeugen, die auf dem Gelände des Autohaus standen.
Im Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin und die 19-jährige Beifahrerin leichtverletzt.
Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000,-EUR beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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