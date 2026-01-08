Fahranfänger unter Cannabiseinfluss

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem sichtlich nervösen Fahrer deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und lieferte den Nachweis des Konsums von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines Alters gilt für den Fahrer ein absolutes Cannabisverbot am Steuer. Da es überdies nicht die erste Fahrt dieser Art war, wird der Fahrer nun mit verwaltungsrechtlichen Führerscheinkonsequenzen rechnen müssen.



